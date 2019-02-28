28 Şubat 2019, 22:13
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Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDIBabasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)

OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi. Burak Çakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA