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Bursa barajlarında son durum

Bursa barajlarında son durum Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi.

26.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:28
Bursa barajlarında son durum
BURSA - Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi. Şehirdeki barajların doluluk oranı, yaz boyunca şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 6 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 43.99, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 37.08 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 40,47 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 26 milyon 914 bin 550 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 342 bin 439 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile eylül ayının sonuna kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtildi.
Yetkililer ise vatandaşları dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin arasında yer alan uzun süreli el yıkama ve temizlik de dahil olmak üzere suyu her ortamda daha tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı. Bursa barajlarında son durum

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel

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Bursa barajlarında son durum

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