Bursa Barosundan "Avukatın Darbedilmesine" Tepki

Bursa
Barosu, bir avukatın adliye önünde sanık yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, İstanbul Barosu
avukatlarından A.K'nin adliye önünde darbedilmesiyle ilgili baronun internet sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.
A.K'ye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Altun, "Neresinden bakılırsa bakılsın kabul edilemeyecek bu olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığının gözaltına alınan şüpheliler hakkında gereken işlemi yapacağına ve yargılama sonunda sanıkların gereken cezaya çarptırılacaklarına olan inancımızı kamuoyu ile paylaşırız." ifadelerini kullandı.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar davası duruşmasının ardından taraflar adliye binasından ayrılmıştı. Davanın mağduru olan müvekkili O.A.Ö. ile adliye önüne çıkan avukat A.K'nin, sanık yakınlarından M.H.T. ve annesi D.A.T. tarafından saldırıya uğradığı öne sürülmüştü. Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda A.K, başına aldığı darbelerle yaralanmış, şüpheliler M.H.T. ve D.A.T. ise gözaltına alınmıştı.
İstanbul Barosu, Güncel
Kaynak: AA