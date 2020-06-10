BURSA Başına 3'üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandı

Başına 3'üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandıBursa'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından başına tahta düşen Sezai Aslan (25), ağır yaralandı.

10.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:05
Başına 3'üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından başına tahta düşen Sezai Aslan (25), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak'ta meydana geldi. Sezai Aslan inşaatta çalışırken, 3'ncü kattan başına kalıp tahtası düştü. Aslan, aldığı darbeyle yere yığılırken, arkadaşları ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sezai Aslan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sezai Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. BURSA Başına 3’üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sezai Aslan, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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