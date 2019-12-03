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Bursa başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı

Başına dayadığı tabancayla ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö. (24) oturduğu apartmanın önünde tabancayla kendini başından vurdu.

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:32Bursa başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı
Başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı
BURSA'nın ilçesinde psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö. (24) oturduğu apartmanın önünde tabancayla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeşil Çayır Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö., 2. kattaki dairesinden çıkıp apartman girişine indi. Burada belindeki tabancayı çekip başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan ailesi aşağıya indiklerinde genci kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Mehmet Mete Ö. ihbarla gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Mete, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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