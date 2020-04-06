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BURSA-Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için özel klip

Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için özel klipBURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü için özel klip yayınladı.

06.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:44
Başkan Aktaş'tan Bursa 'nın fethi için özel klip
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü için özel klip yayınladı. Başkan Aktaş'ın kendi sesinden Bursa'ya dair güzelliklerin anlatıldığı klipte, virüs sonrası hayatın tüm güzellikleriyle tekrar yaşanılacağına dair mesajlar da yer aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın kurtuluşunun 694. yıldönümünü, video kliple kutladı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen törenlerin boşluğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı klip doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çekilen klibe, seslendirme yaparak destek verdi. Başkan Aktaş, aldığı rolde, ecdadın 694 yıl önce çennet vatan Bursa'yı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, klipte, "Bu kutlu günde gönümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Bursamızın fethi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ulucami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Yeşil Türbe görüntülerinin yer aldığı klipte, Bursa'nın doğal güzellikleri, cadde ve meydanları ve sahil şeridi de işlendi. BURSA-Başkan Aktaş’tan Bursa’nın fethi için özel klip

Kaynak: DHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

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BURSA-Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için özel klip
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