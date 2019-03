Bursa Başkan Bozbey Artvinliler'in Coşkusuna Ortak Oldu

Kaynak: DHA

Başkan Bozbey Artvinliler'in coşkusuna ortak olduArtvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle düzenlenen dayanışma gecesine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Artvinliler'in coşkusuna ortak oldu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Altparmak Caddesi'ni gezdikten sonra da Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı kutlamalarına katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mustafa Bozbey, Artvinliler'in yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Mustafa Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Suat Özkan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan gece, coşku dolu anlara sahne oldu. Artvinliler'in coşkusuna ortak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, gecede konuşma yaptı. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlayan Bozbey, 'Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum dedi. Nilüfer'i, insani gelişmişlik sıralamasında Türkiye'nin 5. ilçesi ve 'en mutlu ilçe' yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hedeflerinin, 31 Mart'tan itibaren de Bursa'yı da her alanda en yukarılara taşımak olduğunu ifade etti.'GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ?'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyen Bozbey konuşmasını şöyle sürdürdü, Nilüfer'de her yaştan insanımıza neler yaptığımızı biliyorsunuz. Nilüfer, Bursa'nın merkezi haline geldi. Şimdi hedefimiz, insani gelişmişlikte ve mutluluk endeksinde Bursa'yı en yukarılara taşımak. 20 yıldır beni tanıyorsunuz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şilili şair Pablo Neruda'nın dediği gibi; 'Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bütün kadınların yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer almasını istediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği dayanışma gecesine de katıldı.