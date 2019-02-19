Bursa Başkan Bozbey'den, Orhaneli Çıkarması

Kaynak: DHA

Başkan Bozbey'den, Orhaneli çıkarmasıBursa'nın en fazla göç veren ilçelerinden biri olan Orhaneli ilçesinde temaslarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Orhaneli ilçesini, değerleriyle birlikte göç alan bir kent haline getireceğiz. Orhaneli'de değişimin başlayacağı gün bugündür" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, doğasıyla, tarihiyle ve kütürel değerleriyle büyük öneme sahip Orhaneli'de temaslarda bulundu. Bozbey, ilçede temaslarına başlamadan önce Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa da ziyarette Bozbey'e eşlik etti. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile 20 yılı aşkın dostlukları olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, "15 yıldır ilçede verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da 15 yıl önce belediye başkanlığına adaylığını öğrenen ilk isimlerden birinin Mustafa Bozbey olduğunu söyleyerek belediye başkanlığı boyunca birçok konuda dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. Bozbey ve beraberindekiler Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu da makamında ziyaret etti.'ORHANELİ'DE DEĞİŞİMİN BAŞLAYACAĞI GÜN BUGÜNDÜR"Ziyaretlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa'nın, Orhaneli Belediyesi Kına Evi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yöreyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Bozbey konuşmasına, "Bugün önemli bir gün, çünkü Orhaneli'de değişimin başlayacağı gün bugündür. Bugüne kadar Orhaneli ilçemizi yöneten belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun ama şimdi sıra İsmail Asa'ya geldi" dedi. Orhaneli'nin, Bursa'nın en çok göç veren ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Bozbey şöyle konuştu, "Orhaneli'nin gelişmeye ihtiyacı var, göç vermeye değil, göç almaya ihtiyacı var. Bugün Bursa'da 350 bini aşan Orhanelili nüfus var. Bursa'daki Orhanelili nüfusu dağ bölgesini geçmiş. Neredeyse Orhaneli'nin 8-10 katı kente göçmüş durumda. Buradaki insanlarımız iş, AŞ kaygısından dolayı kente göçüyor. Bu göçü bizler tersine çevirmek zorundayız" dedi.İSMAİL ASA PROJELERİNİ ANLATTIİYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa da aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Asa, "Orhanelili mutsuz. Biz seçildiğimizde tarıma yönelik belediye bünyesinde oluşturulacak belediye şirketi ile seracılığı geliştireceğiz. Organik ürünlerimizi yetiştirip önce iç piyasaya göndereceğiz. Jeotermal kaynaklarımızla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bütün köy muhtarlarına ait çalışma ofislerini oluşturacağız. Elleri öpülesi yaşlılarımız için de huzurevi açacağız" diye konuştu. Aday tanıtım toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa esnaf ziyaretinde bulunarak sorunları ve önerileri dinledi.