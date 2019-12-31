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Bursa bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandıBURSA'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda bebek bezine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

31.12.2019 00:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:41
Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı
BURSA'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda bebek bezine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi'nde oturan N.E., K.E. ve İ.K.'nin yılbaşında piyasaya uyuşturucu madde süreceğini belirleyen ekipler, harekete geçti. 3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kan' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirilirken, N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi bebek bezlerine sakladıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
Bursa bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

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Kaynak: DHA


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