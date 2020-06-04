BURSA Bedava dönere yoğun ilgi

Bedava dönere yoğun ilgiBursa'da yeni açılan dönercide açılışa özel 2 gün bedava döner dağıtacağı duyurulunca yoğunluk oluştu.

04.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:44
Bedava dönere yoğun ilgi
Bursa'da yeni açılan dönercide açılışa özel 2 gün bedava döner dağıtacağı duyurulunca yoğunluk oluştu. Açılışta, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbir alındı.
Merkez Yıldırım ilçesinde ilk şubesini açan bir dönerci, açılışa özel 2 gün boyunca müşterilerine bedava döner dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dönercinin yolunu tuttu. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen iş yerinin açılışında koronavirüse karşı sıkı tedbir alındı. Personelin dışarıda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardığı vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Müşteriler, masalara ikişerli oturtuldu.
İş yeri sahibi Ekrem Tosun, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işletmeyi hizmete açtıklarını belirterek, "Bugün ilk şubemizi açıyoruz. Malum salgın dönemindeyiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Masalarımıza 2 kişi oturtuyoruz. Masalar arası 2 metre mesafe koyduk. Maskesiz müşteri almıyoruz. Müşterilerimiz içeri girerken arkadaşlarımız tarafından ateşleri ölçülüyor. Ondan sonra içeri alıyoruz. Açılışımıza ilgi yoğun. Dışarıda görevli arkadaşlarımız, sosyal mesafe konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyor. İçeride de 35 personelimiz çalışıyor. Sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat ediliyor" dedi. BURSA Bedava dönere yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: CHP’li Enis Berberoğlu, HDP’li Musa Farisoğulları ve HDP’li Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Haberler››Güncel››BURSA Bedava dönere yoğun ilgi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 kişi, vatandaşlık kazandı - Haber 15:39: Eynesil Kaymakamı Gökçe, şehit ailelerini ziyaret etti - Haber 15:39: Serik'te hırsızlık operasyonu - Haber 15:39: Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki - Haber 15:38: Pazarda 'sosyal mesafe' unutuldu - Haber 15:24: Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü - Haberler 14:45: Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı - Haber 14:42: Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak - Haber 13:23: Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler