BURSA BEDENSEL ENGELLİ ANNE HİÇ YAŞAYAMADIĞI ÇOCUKLUĞUNU KIZI İLE TADIYOR

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde evlenerek, ölüm riskine rağmen çocuk sahibi olan bedensel engelli Nevin Öztürk, yaşayamadığı çocukluğunu 4 yaşındaki kızı Ela ile yaşıyor. Doktorların doğum esnasında çocuk ve kendisi için ölüm riski ile sonuçlanacağını öğrenen anne, buna rağmen hiç düşünmeden çocuk sahibi oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan Nevin Öztürk, 2004 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Mahmut Öztürk
(30) ile 8 yıllık flörtün ardından ailelerin de onay vermesiyle 2013 yılında evlendi. Tutkulu aşkın evlilikle sonuçlanmasının ardından hemen çocuk yapmaya karar veren Nevin Öztürk, doktor doktor gezdi. Doktorların, doğum yapması halinde bebeğinin ve kendisinin ölüm riskinin olacağına kulak asmayan anne, 2015 yılı Mart ayında Ela ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Ela, şimdi 4 yaşında ve annesinin en yakın destekçisi oldu.
ÖNEMLİ OLAN RİSKLER DEĞİL ÖNEMLİ OLAN İNANMAK
Bedensel engelli anne Nevin Öztürk, '3 yaşında SMA
hastası oldum. O günden bu yana yürüyemiyorum. 8 senelik birlikteliğin ardından eşimle 2013 yılında evlendik. Evlendikten sonra hamile kalmak için doktorlara gittim. Bazı doktorlar kabul etmedi beni. Doktorlar; hamileliğin ölüm riskinin olduğunu söylediler. Allah'a inanarak, hamile olmaya karar verdim. Kadın doğum doktoru İbrahim Yaşa, hamile kalabileceğimi söyledi. Hamilelik süreci böylece başladı. Çok güzel geçti hamilelik. Önemli olan riskler değil önemli olan inanmakmış. 7 ay sonra sağlıklı şekilde bebeğimi dünyaya getirdim. Doğumumda çok riskliydi. Sezeryan yöntemiyle kızımı dünyaya getirdim.
KIZIMIN ÇOCUKLUĞUNU, YAŞAYAMADIĞIM ÇOCUKLUĞUM OLARAK GÖRÜYORUM
Kızının büyüdüğünü ve 4 yaşına ulaştığını aktaran anne Öztürk, 'Çok güzel. Kızım
olmadan önce ben dünyada yokmuşum, o olduktan sonra hayat yeniden başladı. Kızımla birlikte çocukluğumu yaşama şansına kavuştum. Çünkü ben yürüyemiyorum. Kızımla birlikte bu duyguları tadıyorum. Kızımın çocukluğunu, yaşayamadığım çocukluğum olarak görüyorum. Çok mutluyum. Ela benim hayatıma bir sürü şey kattı. Allah eksikliğini göstermesin. Evlat çok güzel bir şey. Benim yapabildiklerimle mutluyum. Sadece birazcık cesaret, birazcık da sabır gerekiyor. İnanıyorum ki, inandığınız zaman yarı yolda kalmıyorsunuz. Ben bunları başarmış ve kanıtlamış biri olarak söylüyorum. Her insan farklıdır ve her insan özeldir bunu unutmayın ifadelerini kullandı.
ANNEMİ VE BABAMI ÇOK SEVİYORUM
Eşi Mahmut Öztürk ise, 'Rabbim Ela'yı bize nasip etti. Çok şükür ki çok mutluyuz. Her evlilikte olduğu gibi bazı sıkıntılarımız oluyor ama biz yılmadık ve yılmayacağız. İkinci çocuğu da tabii ki isteriz ama eşimin sağlık sorunlarından dolayı bu bizi kısıtlıyor, o yüzden nasip diyelimö dedi. Genç
çiftin çocukları Ela Öztürk de, 'Annemi ve babamı çok seviyorum. Annemle güzel zamanlar geçiriyorum. Annemle parka çıkıyoruz, eğleniyoruz. Çok mutluyum. Anneme yardımcı oluyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Annemi ve bütün hastaları iyileştireceğimö dedi.
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Kaynak: DHA