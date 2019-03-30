Bursa Berkay, Hayranlarını Coşturdu

Berkay
, hayranlarını coşturdu Bursa
'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkıcı Berkay, dün gece dinleyicileriyle Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde buluştu. 'İnanırım' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Berkay, 2 saat sahnede kaldı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinde yer edinmiş hareketli şarkıları da seslendirdi. Mekanı dolduran binin üzerinde dinleyici de şarkılara eşlik ederken, özellikle kadın dinleyiciler hayranı oldukları Berkay'ın şarkılarıyla dans etti.
Bursa, Berkay Şahin, Güncel
Kaynak: DHA