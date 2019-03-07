Bursa Bilal Erdoğan Amacımız 21'inci Yüzyıl Koşullarına Uygun Gençler Yetiştirmek'

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Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bursa
'da kurduğu 11 şubesinin açılış töreni gerçekleşti. Törende konuşan Vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
, amaçlarının Türkiye'yi ileri götürecek nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.
TÜGVA'nın Bursa'da hizmete açtığı 11 ilçe temsilciliği için Şehreküstü
Meydanı'nda açılış töreni gerçekleşti. Açılışa vakfın Yüksek İstişare Üyesi Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve liseli gençler katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, amaçlarının 21'inci yüzyıl koşullarına uygun gençler yetiştirmek olduğunu ifade edip, "Bursa'da çalışmalara başlayan 11 tane temsilciliğimizin toplu açılışını yapıyoruz. Aslında bunların bazıları hizmetteydi ama kısmet olup açılışını gerçekleştirememiştik. Kısmet bugüneymiş. Burada hem bunların açılışını yapmak, hem de bu meydanda gençlerle bir araya gelmek çok sevindirici. Vakfımız işte gençleri bu şekilde bir araya getirmek, gençleri bir amaç uğrunda kenetlemek ve bu şekilde ülkemizin bölgede ve dünyada güçlü, 21'inci yüzyıl koşullarını yakalayan nesiller yetiştirebilmek için vakfımız işte burada bu manzarayı yeniden ortaya koyuyor" diye konuştu.
'AMACIMIZ DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK'
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, vakfın 81 ilde çalışma yürüttüğünü ifade etti. Amaçlarının Yerli ve milli nesil yetiştirmek olduğunu söyleyen Eminoğlu, "Osmanlımızın başkenti Bursa'mızdayız. Çok güzel bir atmosfer var. İnşallah bu açılışlar daha güzel çalışmalara vesile olur. Türkiye genelindeki çalışmalarımızı baktığımız zaman 81 vilayette 420 ilçede ortaokuldan liseye üniversiteden, kadın ve aile gençlik çalışmalarımıza tüm Türkiye sathında bu çalışmaları icra etmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, dindar bir nesil, yerli ve milli bir nesil yetiştirmek noktasında çıktığımız bu yolda bütün kalplere ulaşabilmek" ifadelerini kullandı. Tören sonunda Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim edildi.
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Kaynak: DHA