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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi online yayınlarla bilimi eve taşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerine ve ziyaretçi kabulüne bir süre ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği online yayınlarla bilimi eve taşıyor.

01.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:10
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi online yayınlarla bilimi eve taşıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerine ve ziyaretçi kabulüne bir süre ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği online yayınlarla bilimi eve taşıyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa BTM, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde daha nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına sosyal medya hesaplarından öğretici içerikli online yayın hizmeti sunuyor.
Çocukların farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfetmesini amaçlayan ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) da izlenime sunulan düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarını içeriyor.
Çocuklar ve aileler, EBA projesi kapsamında çekilen eğitici ve kaliteli içerikleri, günün her saati Bursa BTM'nin Youtube, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden izleyebiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Bursa, Teknoloji
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