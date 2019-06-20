BURSA Binlerce ihtiyaç sahibine 'Giymiyorsanız Giydirin' atölyesiyle destek oluyorlar

Binlerce ihtiyaç sahibine 'Giymiyorsanız Giydirin' atölyesiyle destek oluyorlarBursa
'da, 'Giymiyorsanız Giydirin' sloganıyla oluşturulan atölyede kullanılmayan ihtiyaç fazlası giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyologlar tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere oyuncaktan gelinliğe, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine kadar çeşitli kıyafetlerin ulaştırıldığını belirten Giymiyorsanız Giydirin atölye sorumlusu Büşra Erdinç Hastürk, 2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalandı. Bu sayıyı her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz dedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'Giymiyorsanız Giydirin' sloganıyla kullanılmış ihtiyaç fazlası giysiler, 2 ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 2003 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, oluşturulan 2 ayrı atölye sayesinde kullanılan kıyafetlerin çöpe atılmasının önüne geçiliyor. Atölyeye gelen kıyafetler kullanım durumuna göre seçilerek temizliği yapılıyor. Temizlenen kıyafetler, gelir tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yetkililer tarafından teslim ediliyor.
Projenin çıkış amaçlarından bahseden Giymiyorsanız Giydirin atölye sorumlusu Sosyolog Büşra Erdinç Hastürk, Nilüfer'de oturan vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarının giderilebilmesi için böyle bir proje ortaya çıktı. Kişiler kullanılabilir durumda olan tüm kıyafetlerini atölyemize bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu kıyafetleri en yakın muhtarlığa da teslim edebilirler. Gelen tüm kıyafetler önce ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumda olan kıyafetleri arkadaşlarımız yıkayıp ütüledikten sonra sergiliyorlar. İhtiyaç sahipleri, tespit ettiğimiz andan itibaren bu imkanlardan faydalanıyorlar dedi.
İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Büşra Erdinç Hastürk, İhtiyaç sahibi vatandaşlar önce belediyemize başvuru yapıyorlar. Sosyolog arkadaşlarımız başvuru yapan kişilerin evini ziyarete gidiyor. Hane tespitinde uygun görüldüğü taktirde belirli periyotlarla atölyemize geliyorlar. Ürün yelpazemiz fazlasıyla geniş. İhtiyaç sahipleri oyuncaktan gelinliklere, kaftanlara, bebek kıyafetlerine kadar, kişinin günlük kullanabileceği aklınıza gelen tüm kıyafet çeşitlerinden faydalanabilirler. 2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalanmıştır ifadelerini kullandı.