BURSA-Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor

Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyorBURSALI sporcu Kadir Arslan (58), koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalmaya devam ederken, evindeki simülasyon ile Türkiye 'nin farklı noktalarındaki bisikletçilerle yarışıyor. Koronavirüsün, sporunu hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini aktaran Arslan, Her gün evimde 1 saat boyunca pedal çeviriyorum. Evimde yarışmalara katılıyorum dedi. Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 7 yıldır bisiklet sporu yapan ve Türkiye'deki birçok bisiklet yarışında derece alan Kadir Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca bisiklet yarışlarını evine getirdi. Evinin bir odasına kurduğu bisiklet simülasyonuyla Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan sporcularla ter dökerek yarışıyor.Evde yaptığı spordan bahseden Arslan, Mobilya satışı yapıyorum. Boş zamanlarda da bisiklet sporu yapıyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle de evde kalma süremiz uzadığı için evde bisiklete biniyorum. Bisiklet simülasyonunu evime kurdum. Bisikletimin arka tekerleğini söküp, simülasyona bağladım. Simülasyon yardımıyla Türkiye genelindeki sporcularla bisiklet yarışları yapıyorum. Sağlık durumlarım da bu simülasyonda var. Arkadaşlarımızla yan yana gelmeden simülasyon sayesinde bisiklet biniyoruz. Bu simülasyon sayesinde sanki dışarıda bisiklet sürüyormuşum gibi yoruluyorum. Örneğin; simülasyondaki yokuşa çıkarken, bisiklet pedalları ağırlaşıyor dedi.'YARIŞLARA EVİMDE HAZIRLANIYORUM'Yaklaşık 7 yıldan bu yana bisiklet sporuyla uğraştığını aktaran Arslan, Bu spor sayesinde kendimi zinde ve sağlıklı hissediyorum. 7 yıl içinde Türkiye çapındaki yarışmalara katıldım. 50 yaş kategorisindeki yarışmalarda birçok derecem var. Tüm insanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten sağlık için güzel bir spor. İlerde yapılacak sporlara evimde bu şekilde hazırlanıyorum. Simülasyondaki yarışmalara katılıyorum. Dünyanın her yerinden sporcular katılıyor bu yarışmaya. Bisiklet sporum için evimin bir odasını ayırdım. Orada spor yapıyorum. Bisiklet sporu benim hayatım, coronavirüs de olsa ben her mekanda bu sporu yaparım, beni bu konuda hiçbir hastalık etkileyemez ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA