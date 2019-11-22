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Bursa 'bitcoin safiye'ye 200 bin tl kaptıran kişi, intihar etti

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar ettiBALIKESİR'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper K. (40), tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

22.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:58
'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
BALIKESİR'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper K. (40), tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bursa 'bitcoin safiye'ye 200 bin tl kaptıran kişi, intihar etti

Güncel

Kaynak: DHA


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