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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Atatürk'ü Anma Konseri"

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri, Puccını'nin "Tosca" adlı operası ile andı.

07.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:20 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri, Puccını'nin "Tosca" adlı operası ile andı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserde, solist olarak soprano Elif Demir, tenor Özer Öndeş, bariton Umut Kosman ve anlatıcı Aydın Sigalı'nın performansı beğeni kazandı.
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu'nun da sahne aldığı konserin koro şefleri Gökçe Altay Artar ve Betül Belma Özsoy da sanatseverlerden tam not aldı.
Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Uludağ Üniversitesi, Tosca, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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