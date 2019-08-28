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Bursa bşb, abd'li pivot jatarie white'ı transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadrosunu Amerikalı pivot Jatarie White'ı transfer ederek güçlendirdi.

28.08.2019 16:16 Bursa bşb, abd'li pivot jatarie white'ı transfer etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadrosunu Amerikalı pivot Jatarie White'ı transfer ederek güçlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarınıTürkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off oynama hedefiyle sürdürüyor. Sezona iyi başlamak isteyen yeşil-beyazlılar, son olarak Amerikalı pivot Jatarie White ile anlaşma sağladı. Bursa ekibine, Amerikan Kolej Ligi takımlarından Texas Longhorn'dan gelen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 32 maçta 22,6 dakika ve 10,4 sayı ortalamasıyla oynadı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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