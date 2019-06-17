Bursa BTM ile bilim dolu yaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yaz tatilinde çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen aileler için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Bilimsel kamplar, atölye çalışmaları, geziler, gökyüzü gözlem etkinlikleri ve daha birçok bilimsel etkinlik, bu yaz tatilinde de Bursa BTM'de bilim meraklılarının beğenisine sunuldu.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 gününde günlük bilimsel etkinlikler ve atölye çalışmaları ile çocuklar hem öğrenecek hem de bilimin eğlenceli halini keşfedecek.Bursa BTM'nin'Minik Mucitler Uzayı Keşfediyor', 'Gezegenlere Yaklaşıyorum', Arkeoloji Maceraları' etkinlikleri en çok ilgi gören aktivitelerin başında geliyor.

BİLİM DOĞADA

Bursa BTM tarafından Uludağ'da gerçekleştirilen"Doğa ve Bilim Kampları"bu yazın doğayla iç içe, en eğlenceli bilim etkinliklerinden biri… Her yıl geleneksel hale gelen Türkiye'nin sayılı gökyüzü gözlem festivali ASTROFEST ise aklı gece gündüz bilimde olanları zirvede buluşturacak. 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ'da gerçekleşecek olan etkinlikte teleskopla gökyüzü gözlemleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler, doğa yürüyüşleri ve konserler yer alacak. BTM'nin geleneksel hale getirdiği "Hasip Sönmezalp Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri" bu yaz da devam edecek. 21 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde, Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinliklerde Bursalılar teleskopla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacaklar.