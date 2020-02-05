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Bursa BTM'ye yarıyıl tatilinde rekor ziyaretçi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.

05.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:18Bursa BTM'ye yarıyıl tatilinde rekor ziyaretçi
Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BTM, 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Bursa ve çevre illerden 9 bin 378 bilimseveri ağırladı.
Öğrenciler için hazırlanan fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elektronik, tasarım ve mühendislik gibi birçok farklı disiplindeki atölye çalışmalarına 5-14 yaş grubundan 847 öğrenci katıldı.
Bilimin eğlenceli haliyle tanıştırılan öğrencilerin gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini keşfetmesi sağlandı.
Bilim meraklıları da roket bilimi atölyesiyle kendi tasarladıkları roketlerini fırlatırken, balonla giden araba etkinliğine katılan aileler ise kendi arabalarını tasarlayıp yarıştırdı.

Bursa, Teknoloji

Kaynak: AA

Teknoloji

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