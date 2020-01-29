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Bursa bu çeşmeden maden suyu akıyor

Bu çeşmeden maden suyu akıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde topraktan fışkıran maden suyunun cazibesini artırmak için hayat çesmesi yapıldı.

29.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:33
Bu çeşmeden maden suyu akıyor
'nın ilçesinde topraktan fışkıran maden suyunun cazibesini artırmak için hayat çesmesi yapıldı. Şifalı olduğunu inanılan ve ünü giderek yayılan sudan alabilmek için çevre il ve ilçelerden gelenler bidonlarla su alıyor.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nin sakinleri, Bakmaca mevkiinde topraktan fışkıran suyun tadına bakınca, suyun maden suyu olduğunu fark etti. Bunun üzerine suyun cazibesini artırmak için 2005 yılında Kurşunlu Mahallesi Çiftçi Mallarını Koruma Derneği tarafından çeşme yapıldı. Sızıntı şeklinde olan maden suyunun dozer yardımıyla açılarak akış hızının arttırıldığını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Çiftçi Mallarını Koruma Derneği'nden görev aldığımda 2005 yılında burada dozerle bir çalışma yaparak maden suyunu vatandaşlarımıza kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerimizden Seyit Ali Memiş tarafından buraya güzel bir çeşme yapıldı. Bakmaca'ya gelen vatandaşlarımıza çeşmeden katkısız bir şekilde istedikleri kadar maden suyunu hem içebiliyorlar hem de şişelere doldurup evlerine götürebiliyorlar. Ücretsiz şekilde yararlanıyorlar. Oldukça faydalı bir su? dedi.
Mahalle sakinlerinden Efe Güleç ise, "Biz bu suyun tadını seviyoruz. suyu resmen. Gelip bidonlara doldurup içiyoruz. Ücretsiz maden suyu? diye konuştu.
Bu arada suyu şifalı olduğu yönünde yayılan duyumlar üzerine yakın bölgelerden ve çevre illerden gelen vatandaşların da bidonlarla su alıp götürdüğü belirtildi.
Bursa bu çeşmeden maden suyu akıyor

İnegöl, Bursa, Maden, Güncel

Kaynak: DHA


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