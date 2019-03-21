Bursa Bu Kahvehanede Kitap Okuyana Çay Bedava

Kaynak: DHA

Bu kahvehanede kitap okuyana çay bedavaBursa'da Nusret Baytar'a ait kahvehane, diğer kahvehanelerden çok farklı. Yaklaşık 700 kitabın bulunduğu kahvehanede kitaplardan okuyan müşteriler çaya para ödemiyor. Birçok antika eşyanın sergilendiği müzeyi andıran kahvehanenin bir de kendine ait bir futbol takımı var. Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyleyen kahvehane sahibi Nusret Baytar, 'Çay bahane. Asıl amacımız insanların kitap okumasıö dedi.Bursa'da Nusret Baytar'ın 8 yıl önce açtığı kahvehane, diğerlerinden oldukça farklı konsepte sahip. Kahvehanenin her tarafında bulunan kitapları müşterilerin kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak için koyan Baytar, kitap okumayı teşvik etmek için de okuyana çay bedava kampanyası başlattı. Yaklaşık 700 kitap bulunan kahvehanede isteyen kitabını burada okuyabileceği gibi, dileyen de imza karşılığı evine götürebiliyor.Sıradan kahvehanelerden farklı olduğu içeri girildiği gibi hemen anlaşılan Baytar'ın kahvehanesinde bir de antika eşyalardan oluşan küçük bir müze bulunuyor. İlk başta hobi olarak topladığı antika eşyaları burada sergilemeye başlayan Nusret Baytar, arkadaşlarının da antika eşyalarını vermesiyle kahvehanesinde hatırı sayılır sayıda antika eşyayı sergiliyor. Bu kahvehaneyi kurarken standart kahvehanelerden farklı olup kahve oyunlarını azaltmak, kitap okumaya teşvik etmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için böyle bir konsept oluşturduklarını belirten Baytar, Biz burada kahvehane kültüründen ziyade oyun kültürünü azaltıp, vatandaşlarımız kitap okusunlar, diğer kahvehaneler gibi görmesinler, aynı kütüphane gibi görsünler istedik. Eski kıraathane kültürüne yakın bir konsept oldu dedi.İNSANLAR TELEFONLARI BIRAKSINLAR, KİTAPLARI ALSINLARKahvehanesinde yaklaşık 700 kitabın bulunduğunu söyleyen Nusret Baytar, Bu kitapları isteyen burada okuyabiliyor, isteyen imza karşılığı alıp evine götürebiliyor. Kahvehanemizde kitap okuyana çay bedava diye kampanya da başlattık. Aslında bu espri olarak başladı. Ancak faydalı olduğunu görünce devam ettirdik. Müşterilerimiz en azından kitabı eline alıyor. Çay bahane oluyor bu şekilde. Bizim kitapları buraya koymamızdaki amaç, insanlarımız kültürlü olsun, herkes kitap okusun. telefon elinde direğe çarpmasın. İnsanlar ellerinden telefonları bırakıp kitapları alsın. diye konuştu.FUTBOL TAKIMLARI BİLE VARKahvehanenin bir de futbol takımı olduğunu ifade eden Baytar, Mahallemizin gençlerinin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora kanalize etmek için futbol takımı kurduk. Kurduğumuz takım da halı saha turnuvasında şampiyon oldu. diye konuştu. Kahvehanelerinde antika bölümünün de olduğunu belirten Nusret Baytar, Ayrıca kahvehanemizde antika bölümü var. Biz ilk başlarda hobi olarak başladık. Ancak, daha sonra arkadaşlarımız da ellerindeki antika eşyaları getirdi. Derken engin bir ortam oldu. Şimdi yaklaşık 200 parça antika eşya sergiliyoruz. Bunların içinde bir tane Osmanlı tüfeği var, yaklaşık 100 yıllık zülfikar kılıcımız var. şeklinde konuştu.DAHA ÖNCE KAHVEHANELERE GİTMEZDİMBurada boş zamanlarını değerlendirdiklerinin altını çizen kahvehanenin müşterilerinden Yücel Ersoy, Yaklaşık 8 yıldır bu kahvehaneye geliyorum. Burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Daha önce benim kahve kültürüm yoktu. Ancak bir gün buraya geldiğimde kitapları görünce hoşuma gitti. Bu şekilde buraya gelmeye başladım. Çeşitli kitaplar okuduk burada. Evimize götürdük. Burada ortam çok güzel, huzurlu bir ortam var. Diğer kahvehanelere benzemiyor dedi.KADIN MÜŞTERİLERİ DE VARKadınların kahvehanelere gitmesinin abes karşılandığını söyleyen müşterilerden Sema Avcı ise, Ama biz kadınların da böyle yerlere gelmesinde bir sakınca olmadığını görüyorum. Bu nedenle her gün gelip kahvemi çayımı içiyorum, kitabımı okuyorum. Gayet güzel bir şekilde vaktimi geçiriyorum. Bu kahvehanede farklı bir kültür var. Mahallenin içinde olması, insanların birbirini tanıması büyük etken. Ayrıca gelen müşteriler de nezih insanlar. Polis, avukat arkadaşlarımız buraya gelip çay kahve içmeleri kültür seviyesini arttırıyor. Hep beraber gelip kitabımızı okuyoruz, sohbetimizi ediyoruz şeklinde konuştu.