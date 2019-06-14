14.06.2019 09:53
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BURSA Bu kuafördeki müşteriler, sazlı sözlü tıraş oluyor

Bu kuafördeki müşteriler, sazlı sözlü tıraş oluyorBursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yıldan bu yana kuaförlük yapan Yusuf Sünbül, 6 yıl önce çalmaya başladığı bağlamayla birlikte söylediği türküler eşliğinde müşterilerin beğenisini topluyor.

Bu kuafördeki müşteriler, sazlı sözlü tıraş oluyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yıldan bu yana kuaförlük yapan Yusuf Sünbül, 6 yıl önce çalmaya başladığı bağlamayla birlikte söylediği türküler eşliğinde müşterilerin beğenisini topluyor. Kuaförlük sektörüne farklı bir bakış açışı getiren Sünbül, bağlamayla birlikte söylediği türkülerle işlerininde arttığını söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yıldır kuaförlük yapan Yusuf Sünbül (26), türküler eşliğinde eşini yapıyor. 6 yıl önce merak sardığı bağlamayı çalmayı öğrenen Sünbül, kuaför salonunda çaldığı bağlaması ve söylediği türküler ile müşterilerinin beğenisini topluyor. Müşterilerine önce müzik ziyafeti veren Sünbül, daha tıraş yapıyor.
'İŞ POTANSİYELİMİZ ARTTI"
Kuaförlük mesleğini çok sevdiğini belirten Yusuf Sünbül, "14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleğimi yaparken hobi amaçlı bir şeyler yapmak istedim. Bağlamaya merak saldım. Bu ilçede 300 civarında kuaför salonu var. Bende farklı olmak istedim. 6 yıldır bağlama çalıp, türküler söylüyorum. Dükkanımda bağlama çalıp türküler söylerken müşterilerimizden olumlu tepkiler aldım. Müşterilerimizin sevdiğini görünce bende çalmaya başladım. İşlerimiz daha da yoluna girmeye başladı. İş potansiyelimiz arttı. Saz ve söz eşliğinde müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruzödedi. Müşterilerden Yılmaz Kurşun ise, 'Hem bağlama hemde türkü dinliyoruz. Başka bir yerde böyle bir şey görmedim. Memnunuz, tıraşımızı oluyoruz öncesinde de müzik dinliyoruz." diye konuştu.BURSA Bu kuafördeki müşteriler, sazlı sözlü tıraş oluyor
Kaynak: DHA
Kuaför, Bağlama, İnegöl, Bursa, Güncel

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