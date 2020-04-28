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BURSA Bu mahallenin halkı sahura davulla değil 'pilava, pilava' denilerek kaldırılıyor

Bu mahallenin halkı sahura davulla değil 'pilava, pilava' denilerek kaldırılıyorBURSA'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, 70 yıldır ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

28.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:27
Bu mahallenin halkı sahura davulla değil 'pilava, pilava' denilerek kaldırılıyor
BURSA'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, 70 yıldır ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Asırlık gelenek koronavirüsten etkilenmezken, mahalleli 'pilava, pilava' diye bağırılarak, sahura kaldırılıyor.
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduğu, aynı zamanda kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi'nde, yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan gelen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid'in damadı olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anılan Muhammed bin Ali'ye duyulan saygıdan dolayı, sahurda davul çalmak yerine, bağırılarak uyandırılıyor. Mahellede oturanları 'pilava pilava' diye bağırıp evlerinin zillerine basarak uyandıran Şerafettin Torun (58), koronavirüsün bu geleneklerini devam ettirmeye engel olmadığını belirtti.
'KORONAVİRÜS BİZİ ETKİLEMEDİ, GELENEĞİMİZE DEVAM EDİYORUZ'
Nüfusu 10 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nin Muhtarı Yusuf Ziya Aydinli, Biz geleneğimiz olan 'pilava' diye sahura davet ederek vatandaşlarımızı kaldırıyoruz. Virüs dünya üzerinde etkili olan bir olay, zaten davul çalınmıyor. Ama biz mahalleli olarak 'pilava, pilava' geleneğini devam ettiriyoruz. Asırlardır devam ediyor, zaten Türkiye'de bu şekilde bir gelenek yok. Emir Sultan hazretleri peygamber soyundan olduğu için, 'pilava' diyerek sahura davet ediyoruz. Koronavirüs bizi etkilemedi, geleneğimize devam ediyoruzö diye konuştu.
'SAYGIDAN DOLAYI DAVUL ÇALMIYORUZ'
Muhtar azası Şerafettin Torun ise, 'Biz mahallemizdeki bu geleneği devam ettireceğiz dedik. Koronavirüs bizi etkileyemez. 'Pilava, pilava' olayını muhtarımın verdiği talimatla ben devam ettiriyorum. Burada bir peygamber torunu yatıyor, onu rahatsız etmemek için saygıdan dolayı davul çalmıyoruzö diye konuştu. BURSA Bu mahallenin halkı sahura davulla değil ’pilava, pilava’ denilerek kaldırılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Emir Sultan, Yıldırım, Güncel, Haber

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