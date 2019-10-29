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Bursa büfeden çikolata hırsızlığı kamerada

Büfeden çikolata hırsızlığı kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadının büfeden çikolata çalma anı kameralara yansıdı.

29.10.2019 16:45
Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadının büfeden çikolata çalma anı kameralara yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan büfede meydana geldi. Elektrik Sokak üzerinde bulunan büfenin önüne gelen 4 kadından biri, kapı önünde durup, elini uzatarak çikolata çaldı. Bu sırada müşteriler ile ilgilenen iş yeri sahibi Reyis Y., hırsızı yakalamak için hamle yaptı. Ancak çikolataları alan kadın taçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık yapan kadın ve yanındakilerin olay sırasında gülerek rahat hareket etmeleri dikkat çekti.
Bursa büfeden çikolata hırsızlığı kamerada

Yenice, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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