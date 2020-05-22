BURSA Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti

Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçtiBulgaristan'dan Bursa'ya gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.

22.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48
Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti
Bulgaristan'dan Bursa'ya gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan TIR ile kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler TIR'ı takibe aldı. Bir haftalık takibin ardından TIR, polis ekipleri tarafından Osmangazi ilçesine giriş yaparken durduruldu. TIR şoförü G.D. ile yanındaki S.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı. TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. BURSA Bulgaristan’dan gelen TIR’da 500 bin TL’lik kaçak içki ele geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin’de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü’nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Haber
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Erdoğan’dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50’ye çıkardı Haber
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Haberler››Güncel››BURSA Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı - Haber 18:45: İçişleri Bakanlığı: "484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi" - Haber 18:43: Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilden tabanca ve bıçaklar çıktı - Haber 18:42: Yasak öncesi mezar ziyaretleri - Haber 18:41: FLAŞ - Haber 18:02: Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında - Haber 17:43: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak - Haber 17:31: Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi