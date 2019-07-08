08.07.2019 11:51
Haberler» Güncel» Haber

Bursa Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı

Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdıBursa'da, iki minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı
Bursa'da, iki minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, servis güzergahı olan İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran ikiliyi yolcular ve yol üzerinden geçen diğer servis şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bursa Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı
Kaynak: DHA
İstanbul Caddesi, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:21   Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
13:20   Uluslararası Kültür Sanat Festivali Başlıyor
13:20   Boşanamayan kadından adliye önünde eylem
13:20   Mehmet Ali, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
13:19   DHA DIŞ - Rus ve Ukrayna TV kanallarından ortak canlı yayın kararı
13:19   "15 Temmuz" Batı Balkanlar'da etkinliklerle anılacak
13:18   Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA