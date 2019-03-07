Bursa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 10 Gözaltı

Bursa
'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, içici 2 şüpheliden yola çıkarak, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 10 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa, Güncel
Kaynak: DHA