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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar Sörfüyle Dünya Turu" karesini seçti.
Başkan Aktaş, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ali İhsan Öztürk, Semih Yüksel, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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