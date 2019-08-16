Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti

Kamuoyunun gündemine son olarak '30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil' sözleri ile gelen ve büyük tartışma yaratan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kendisini belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Söz konusu şirketlere AK Partili il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş'ın 'huzur hakkı' adı altında da aylık yaklaşık şirket başı 750'şer lira 'huzur hakkı' aldığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Başkan Aktaş, tepkilerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden istifa etti.

BAYRAMDAN ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

Eleştirilerin hedefinde olan Aktaş'ın, Kurban Bayramı öncesi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BURULAŞ, BURFAŞ, Kültür AŞ. BEŞAŞ, Tarım AŞ, Jeotermal AŞ ve Burkent şirketlerinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Aktaş'ın sadece diğer ilçe belediyelerinin de iştiraklarıyla kurulmuş olan BİNTED Şirketi'nin başında kaldığı öğrenildi.

AKTAŞ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı iddiasına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gelmişti.

Açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin yönetim kurullarının yapısı ve huzur hakları ile ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olarak bazı basın yayın organlarında yayınlanan maksatlı haberler nedeniyle bir açıklama yapılması uygun görülmüştür. Her büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak, çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8'e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir. Haberlerde iddia edildiği gibi şirket yönetim kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP'li ilçe belediyesi temsilcisi yer almaktadır."