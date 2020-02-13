Haberler » Güncel » Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan 107 yaşındaki Zahide nineye ziyaret - Haber

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan 107 yaşındaki Zahide nineye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde 107 yaşındaki Zahide Solmaz'ı ziyaret etti.

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:03Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan 107 yaşındaki Zahide nineye ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçesinde 107 yaşındaki Zahide 'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oğlu Dursun Solmaz'ın evinde yaşayan 11 çocuk, 50 torun sahibi Elazığlı Zahide nine, 3 torununun torununu gördü.
Zahide nine ile bir süre sohbet eden Aktaş, asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Solmaz'ın hayır duasını aldığını aktaran Aktaş, "Zahide nine 107 yaşında olmasına rağmen gayet bilinçli ve bilgili. Elazığ ile ortak irtibatımız nedeniyle anıları da yad etmiş olduk. Ona adeta bir çocuk edasıyla baktıkları için oğlu ve gelinine teşekkür ediyorum. Zahide nineme sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş, Gemlik, Solmaz, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
13.02.2020 14:29:04