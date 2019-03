Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Oldu

Kaynak: İHA

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Bursa 'da yüzde 49 oy ile Belediye Başkanlığına seçilen Ali Nur Aktaş basın açıklamasında bulundu.Ak Parti Bursa İl Binasında İl Başkanı ve beraberinde milletvekilleriyle gazetecilerin karşısına çıkan Aktaş, " Biz seçim sürecince hiçbir şekilde anket sonucu açıklamamıştık. Ama gittiğimiz her ortamda biz Bursa'mıza biz partimize, Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz dedik. Bu zamana kadar eksikliklerimiz aksaklıklarımız olabilir ama biz gerçekten genel anlamda yaptıklarımıza güveniyoruz. Özellikle de sahada çalışarak yeni ortaya koyduğumuz projelere güvendiğimizi belirterek yeni dönemde de inşallah Bursa'yı bizi destekleyen halkımızın hiçbir şüphesinin olmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Aday gösterildiğim ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler doğrultusunda Bursa'yı çok daha iyi standartlara taşımak gibi bir hayalimiz vardı. 17 ay önce başladığım bu görevde hem kısa vadeli eylem planımızı uygularken diğer taraftan da Bursa'mızın kronik bazlı problemleri başta olmak üzere daha iyi neler yapabiliriz diye yeni dönemin haritasını belirledik. Bunları projelendirdik anlattık her bulunduğumuz ortamda konuları detaylı şekilde anlattık. Tabi sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacağı dedik, 17 ilçenin tamamında mitingler yaptım bu manada farklı buluşmalarda yaptım. Ev sohbetlerine kadar buluşmalar yaptık. Başta sayın il başkanım olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimizle ve her bir belediye başkan adayı arkadaşım büyük bir gayretle sahada koşturup bütün enerjilerini ortaya koydular. Ben her birine bu noktada ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.Aktaş kesin sonuçların açıklanmasının ardından Demokrasi meydanın da kurulan platformdan binlerce vatandaşına seslenerek onlara teşekkür etti. - BURSA