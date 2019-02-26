Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Açıklaması

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Benim anlatacak çok şeyim var, 2-3 tane konu bulmuş, beni onlarla vurmaya çalışıyor. İş yapan yanlış da yapar. Ben de ona soruyorum: Sen 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Allah aşkına Nilüfer'de ne yaptın? Anlatabileceği değil 20, 10 tane projesi yok" dedi.Seçim çalışmaları çerçevesinde Kestel ilçesinde muhtarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yapmayı planladığı projelerini muhtarlara anlattı. Kestel'deki muhtarların büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Aktaş, "Gerek Bursa'da gerekse Türkiye'nin dört bir tarafında oluşturdukları ittifaklarla acaba AK Partiyi nasıl güçsüz kılarız, 31 Mart sonrasında nasıl bir tablo oluştururuzun hesabı içerisindeler. Benim partisinin adını söylemekten çekinen, HDP'den destek alan CHP'li rakibim, 20 yıllık Nilüfer Belediye Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla taçlandırmak istiyor. Ben gittiğim her ortamda ifade ediyorum. Bir belediye başkanının hikayesi olacak. Anlattığı ve anlatacağı işler olacak. Benim anlatacak çok şeyim var. 2-3 tane konu bulmuş, beni onlarla vurmaya çalışıyor" diye konuştu."20 yılda 10 proje yok"İş yapanların yanlış da yapabileceğini hatırlatan Aktaş, "Ben de ona soruyorum. Sen 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Allah aşkına Nilüfer'de ne yaptın? Anlatabileceği değil 20, 10 tane projesi yok. Bir Anadolu Arastası duyuyorum. Benim kız dünyada yoktu, muhabbeti vardı. Kız 14 yaşına geldi. Hala Anadolu Arastası yok, 1990'lı yıllara kadar Nilüfer diye bir ilçe yoktu. İhsaniye köyü diye bir köy vardı. 1990'lı yıllardan sonra Nilüfer yeni bir ilçeye dönüştü ve siteler şeklinde büyüdü. Nilüfer'de gördüğünüz Fatih Sultan Mehmet ve Özlüce Bulvarı'nın tamamını Büyükşehir yaptı. Yürüyüş yolları, orta refüjleri, ağaç ve çiçeğine varana kadar. Diyorum ki çık bana projelerini anlat" şeklinde konuştu. - BURSA