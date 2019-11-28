Türk Halk Müziği Topluluğu sezonun ilk konserinde Bursalılara türkü ziyafeti sundu

Açılış konuşmalarının ardından koro halinde seslendirilen Rumeli Türküleri Bülbülüm Altın Kafeste ve Evlerinin Önü Handır isimli türkülere izleyiciler alkışlarıyla eşlik etti. Şef Kamalı'nın hazırlığı repertuvar, solistlerin düetleriyle coşkuyu daha da arttırdı. Bolu yöresine ait Gözünde Cemalin Çoktur, Karadeniz yöresinden Menşure Dedikleri isimli potpori, Azerbaycan yöresinden Seni Unuda Bilmirem, Ege yöresinden Hayriyeye Mendil Verdim isimli türkülerle, geceye katılanlar Anadolu'yu türkülerle dolaştı.

İlk bölümün son eserleri Bursa yöresine ait, Bursa'nın Ufak Defek Taşları, Menevşesi Tutam Tutam ve Çiftetelli oyunlarına Karagöz Halk Dansları Topluluğu Ekibi danslarıyla eşlik etti. Bursa Yöresi Gelin Alma figürlerinin sergilendiği halk oyunları gösterisi ilk bölümün sonuna damgasını vurdu. Sezon açılış konserinin Konuk Sanatçısı Bozlaklar ve Orta Anadolu'nun sevilen ismi İsmail Altunsaray, bağlamasıyla salonda Türkü şöleni yaşattı. İkinci bölümde sazıyla sahneye çıkan Altunsaray, Neşet Ertaş'ın unutulmayan Türklerini seslendirerek izlemeye gelen seyircileri mest etti. Osmangazi Salonu'nu dolduran seyirciler İsmail Altunsaray'ın seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Halk Müziği Topluluğu'nun 1993 yılında Türk Halk Müziği'nin duayen ismi Yücel Paşmakçı Hoca tarafından kurulduğunun altını çizen Altunsaray, Büyükşehir Belediye Orkestrası Halk Müziği Topluluğu'nun Türkiye'de müzik camiası tarafından yakından takip edildiğini ve büyük başarılara imza attığını söyledi.

Gecenin sonunda Şef Kemal Kamalı'ya teşekkür çiçeği Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından, Konuk Sanatçı İsmail Altunsaray'a teşekkür çiçeğini de Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik taktim etti.