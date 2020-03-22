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- Bursa Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkmayan 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak.

22.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:12
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkmayan 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak.
Bütün dünyada hissedilen korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmaları sınırlandırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek ekibi evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışverişlerini yapacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunacaklarını açıkladı.
Başkan Aktaş'ın yaptığı videolu paylaşımda, "60 yaş ve üzerindeyseniz, alışverişinizi yapacak bir yakınınız yoksa, biz varız! Yanınızdayız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Ekibimize ALO 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz" dedi. - Bursa Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak

Kaynak: İHA

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- Bursa Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak
Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Genel

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