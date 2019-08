Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 7/24 görev başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye teşkilatı, 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 9 bin 92 olaya müdahale etti.



Bursa'da her alanda gerçekleştirilen hizmetlerle kenti daha sağlıklı bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin donanımlı İtfaiye teşkilatı, felaketlere karşı sürekli hazır ve çağın gerekleri doğrultusunda sürekli yenilik içerisinde. Yangın söndürme faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlerle vatandaşları da bilinçlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bursa'da, 2019 yılının ilk 7 ayında, yangın, arama kurtarma ve su baskınları da dahil olmak üzere toplam 9 bin 092 olaya müdahale etti.



Yangından sele itfaiye her yerde



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7 gün 24 saat, 27 itfaiye grubunda, 112 araç ve 564 personel ile 80 gönüllü itfaiye istasyonunda 758 gönüllü itfaiyeciyle hizmet vermeye devam ediyor. 2019 yılının ilk 7 ayında, 4 bin 698 yangın, 4 bin 48 arama ve kurtarma, 233 sel ve su baskını ile 113 diğer faaliyetler olmak üzere toplam 9 bin 92 itfaiye olayına müdahale edildi. Havaların ısınmasıyla yaşanan yangınların 2 bin 536'sının ot, saman, anız ve arazi yangınları olduğu belirtilirken; arama ve kurtarma olaylarının 2 bin 816'sının da hayvan kurtarma olayı olarak gerçekleştiği bildirildi. İtfaiye, sadece Temmuz ayında ise 950 yangın, 822 arama kurtarma, 14 su baskını ve 21 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 807 olaya müdahale etti.



Bursa sahillerinde de çalışmalarını sürdüren itfaiye teşkilatı, yüzmeye uygun olan 15 noktada 59 cankurtaranla vatandaşın güvenliği için hizmet veriyor. Sahillerde titizlikle çalışmalarını sürdüren itfaiye, tüm sahil şeridinde güvenlik tabelaları ile 20 bin metre mantar serimi yaparak can güvenliğini sağladı. 2019 yılı başından bugüne dek Bursa sahillerinde cankurtaranlar, 172 kurtarma olayına müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı boyunca da 7/24 hizmetlerine devam etti.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın afetlere karşı daha güvenli olması adına oluşturduğu eğitim tesisleri de etkisini gösterdi. İtfaiye teşkilatı tarafından Temmuz ayında 314 işletmeye itfaiye raporu, 28 yangın denetimi, 2 bin 91 kişiye temel yangın eğitimi hizmetleri verildi. - BURSA

Kaynak: İHA