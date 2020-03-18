Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

18.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:49
Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ve iştiraklerinin dükkan sahibi olduğu işletmelerden kapandıkları günden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu. Aktaş, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın yanında olduğunu, bu sürecin hep birlikte aşılacağını vurguladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilgili bakanlıkların bazı kararlar aldığını belirten Aktaş, "Özellikle restoran, kafe ve benzeri uygulamaları olan kiracılarımızın, evde kalma duyarlılığından dolayı dışarı çıkmamalarından mütevellit ticaretle alakalı bir miktar düşüş var. Dükkanı belediyeye ait olup kapalı kalan işletmelerin sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verdik" dedi.

'BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Kiracılarına, paydaşlarına destek olmak adına gerekli uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Aktaş, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden koronavirüs ile mücadele kapsamında, kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Hatta tatil olduğu günlerdeki tabela vergilerini de hariç tutacak şekilde bir düzenleme yapacağız, tabii kanunun bize elverdiği ölçüde. Hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Bu bir iki haftalık süreçteki sıkıntı, hepimizin ortak sıkıntısıdır. Beraberce geçmek, bu sürece yerel yönetim olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek, en önemli görevlerimizden biridir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü