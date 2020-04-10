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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara iki öğün sıcak yemek ulaştırırken, 1500 aileye de gıda yardımı yaptı.

10.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara iki öğün sıcak yemek ulaştırırken, 1500 aileye de gıda yardımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılmak için BURFAŞ'a ait tesislerde günde 2 öğün sıcak yemek hazırlanıyor.
Ayrıca Mudanya ilçesinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye de 200 liralık gıda, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Evde kalan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Aktaş, "Sıcak yemeklerinden meyve ve tatlılarına varana kadar, dezavantajlı durumdaki hemşerilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Gayretimiz sonuna kadar sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediye iştiraklerimizden BURFAŞ marifetiyle, devlet yetkililerimizin yönlendirmesiyle, mart ayının ikinci yarısından itibaren hijyenik ortamda hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. Destek ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Herkes emin olsun. Sıkıntılı süreç ortadan kalkana kadar, hemşerilerimize yardımcı olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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