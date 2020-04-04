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Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarını sağlık çalışanları için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesine ait öğrenci yurtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere hazırlandı.

04.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:30
Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarını sağlık çalışanları için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesine ait öğrenci yurtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere hazırlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait öğrenci yurtlarının koronavirüs tedbiri nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için hazırladıklarını duyurdu.

Aktaş ayrıca yaşanan süreçte otellerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açan Bursalı iş adamlarına da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Alinur Aktaş, Sağlık
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