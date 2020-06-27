Bursa Büyükşehir Belediyesi yetiştiriciye 1750 koyun temin etti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarım AŞ aracılığıyla hayata geçirdiği Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, yetiştiriciye bugüne kadar 1750 koyun temin edildi.

27.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:46
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarım AŞ aracılığıyla hayata geçirdiği Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, yetiştiriciye bugüne kadar 1750 koyun temin edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmaya ve köyden kente göçün önlenmesine büyük önem veren belediye, şehrin hayvancılıkta daha fazla kalkınması amacıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçirdi.
Bu kapsamda, Damızlık Küçükbaş Hayvan Çiftliği ve Damızlık Düve Üretim Merkezi yatırımları yapıldı.
Mustafakemalpaşa Derekadı köyündeki çiftlik ile hayvancılığın özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve hayvan varlığının artırılması amaçlanıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin tarımda olduğunu, bu manada üzerlerine düşeni yapmak için çalıştıklarını belirtti.
Kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Aktaş, Bursa ve Türkiye'de hayvancılığın kalkınmasını ve üreticinin eğitilerek daha çok kazanmasını istediklerini vurguladı.
Üstün ırk verimli hayvanları üreticiye ulaştırarak kalite ve verimliliği artıracaklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Özellikle damızlık hayvan getirerek ülkemiz ve şehrimizde hayvan varlığını artıracak bir fayda üretiyoruz. Ürettiğimiz hayvanların, uygun ödeme imkanlarıyla ve piyasa koşullarına göre çok makul fiyatlarla satışlarını yapıyoruz. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Yetiştirme sürecinde eğitim ve kontroller yapılıyor. Bugüne kadar 1750 koyunu üreticimizle buluşturduk. Şu an çiftliğimizde 262 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Çok kaliteli damızlık koçlarımız var."
Aktaş, bugüne kadar birçok vatandaşın bu hizmetten yararlandığına işaret ederek, "Bundan sonra da hayvancılığa başlamak ya da sürüsünü büyütmek isteyen üreticiler, Tarım AŞ'ye başvurabilir. İyi hayvanları en uygun imkanlarla vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tarıma ve hayvancılığa desteğimiz hep devam edecek. Bursa'mız için bereketli olsun." ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetiştiriciye 1750 koyun temin etti

Kaynak: AA

Etiketler: Hayvan Çiftliği, Bursa, Güncel, Haber

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