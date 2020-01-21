Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)
SETLER: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20
SÜRE: 123 dakika (42,32,23,26)
AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Bursa
Büyükşehir Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
- Bursa