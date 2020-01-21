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Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER Hakkı Demiralay, Yasin OkumuşBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre...

21.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:08Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)

SETLER: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20

SÜRE: 123 dakika (42,32,23,26)

AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


- Bursa

İnegöl Belediyespor, Bora Füzesi, Furkan Dur, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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