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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya

BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.

06.08.2019 14:41 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya
BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli masa tenisi sporcusu Ece Haraç, milli formayla madalyalar kazanmaya devam ediyor. 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Şampiyonayı ferdilerde 9, takım maçlarında 2 olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamlayan Türkiye, Büyükler Balkan Şampiyonası tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek, takım halinde 'Balkan Şampiyonu' oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ay-yıldızlı formayla mücadele ettiği şampiyonada 1 takım şampiyonluğu ve 1 çiftler şampiyonluğu ile 2 altın madalyanın sahibi oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

Kaynak: İHA

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