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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan TürkerBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall LeonelİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz,...

26.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:36 Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

SALON:  Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan Türker

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall Leonel

İNEGÖL BELEDİYESPOR:  Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Ondeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, 8 Can Ayvazoğlu (L), Nevzat Mert Güneş, Efe Er, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Berkan Bozan

SETLER :  25-19, 25-21, 25-19, (15-10/ Altın Set)

SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap ikinci karşılaşmaları, bugün oynanan Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor karşılaşması ile tamamlandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-10'luk üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de final etabına yükselen taraf oldu.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bora Füzesi, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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