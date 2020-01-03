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Bursa Büyükşehir'de denge sağlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan 2 bin 500 personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.

03.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:09 Bursa Büyükşehir'de denge sağlandı

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak anlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu birlikte imza attı.

Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ'de çalışan memurların yüzü, Başkan Alinur Aktaş'ın yapıcı yaklaşımıyla bir kez daha güldü. Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sürdürülen sosyal denge sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak, 2 bin 500 personelin maaşlarında 1100 TL'lik artışa denk gelen bir iyileştirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne yıllık yaklaşık 36 milyon TL'lik maliyeti olan sözleşmenin imza töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. Sözleşme; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2 yıl geçerli olacak anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. 'yı bir adım daha ileriye götürmenin, şehirdeki tüm sıkıntıları halletmenin ve Bursalıları gerçek anlamda mutlu etmenin peşinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu gayret ve heyecanla çalışıyoruz" dedi.


Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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