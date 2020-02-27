Bursa Büyükşehir'den 13 bin TL ödüllü makale yarışması

Son başvuru tarihinin 30 Haziran 2020 olduğu yarışmada dereceye giren eser sahiplerine toplam 13 bin TL para ödülü verilecek.

Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle kentin sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2020'nin UNESCO tarafından Farabi Yılı seçilmesi nedeniyle "Farabi'nin bilim dünyasına katkısı ve tesiri" konulu makale yarışması düzenledi. Her katılımcının bir makale ile katılabileceği yarışmada sayfa sınırlaması bulunmuyor. Gönderilen makalelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şartı aranırken, yarışmaya gönderilen makalelerden uygun görülenler kitap olarak yayınlanacak. Kitaba girecek makaleler için ayrıca telif ödenmeyecek ve kitabın sonraki baskıları için de bu kural geçerli olacak.

13 BİN TL ÖDÜL

Makalelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olurken, yarışmanın birincisine 6 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne 2 bin ve iki kişiye de 500'er TL para ödülü verilecek. Makalelerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekirken, gönderilen makalelerle birlikte, makale sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin de yer alması gerekiyor.