Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com