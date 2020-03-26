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Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.

26.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:42
Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Alinur Aktaş, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi - Ekonomi

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