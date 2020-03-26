Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi
Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.
26.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:42
Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Alinur Aktaş, Ekonomi