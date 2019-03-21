Bursa Büyükşehir'den Nilüfer'i Gülümseten Hizmetler

Bursa'nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşımaya teşvik için indirimler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle Nilüfer ilçesinin tüm ana arterlerinde yoğun bir çalışma sergileniyor. Çalı – Atlas Mahallesi arası 5,5 kilometrelik bağlantı yolu,yaklaşık 3 kilometrelik Kayapa TOKİ bağlantı yolu ve Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Bunun yanında Görükle- İrfaniye mahallesi, Hasanağa TOKİ yolu ve Beşevler Caddesi üzerindeki sorunlu noktalara da bakım yapıldı.

Yine Nilüfer ilçesinin Dumlupınar Mahallesi Görükle Gelibolu Caddesi, 23 Nisan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ve Gölyazı'da da Bordür çalışmaları tamamlandı. Hava şartlarının elverdiği müddetçe çalışmaları kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüferlileri gerçek anlamda gülümseten yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Bültenler