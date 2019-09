'Bursa büyükşehir'in efeleri' yeni sezon öncesi iddialı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oyuncular kendilerine ve takıma güveniyor. Bursa ekibinin deneyimli kaptanı Hüseyin Koç, "Biz enerjisiyle, temposuyla, tribündeki iletişimiyle, voleybolu Bursalılara daha da sevdirmek istiyoruz. Mücadele eden, savaşan, kazanmayı isteyen, Bursa'yı özlemiş insanların Bursa'yı bir yere getirmeye çalıştığı bir takım göreceksiniz" dedi.Yeni sezonda TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, hazırlıklarını sıkı bir tempoda sürdürüyor. Geçen yıl kurulan ve Bursa'ya erkek voleybolunda yeni bir soluk getiren kulüp, elde ettiği başarı sonuçlarla birlikte bu yıl Efeler Ligi vizesini alırken, oyuncular da yeni sezon için iddialı. A Milli Takım'da uzun yıllardır ter döken başarılı oyuncu Hüseyin Koç ve yabancı oyuncular Alisson Melo ile Leonardo Pinheiro yeni sezona ilişkin düşüncelerini aktardı."BAŞARI, BURSA İLE ÖZDEŞLEŞMELİ"26 yıllık aranın ardından Bursa'ya dönüşünün kendisi için heyecan verici olduğunu dile getiren Hüseyin Koç, kulübün voleybola güzel yatırımlarıyla iyi bir takım kurduklarını söyledi. Efeler Ligi'nde kalıcı olmak istediklerini ve ardından Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini belirten 40 yaşındaki oyuncu, "İyi bir şekilde mücadele edip, Bursa'yı temsil etmek istiyoruz. Başarı bence Bursa ile özdeşleşmeli çünkü üç büyük şehir, dört büyük şehir diye bahsedilirken, Bursa bunların arasına konulmuyor. Bunu başarmak için buradayız. 3 yabancı arkadaşımız var; 2'si Brezilyalı, biri İranlı. Diğer gençlerle birlikte iyi bir oluşum içerisindeyiz. İyi de bir antrenöre sahibiz" dedi."YAŞIM NE OLURSA OLSUN, İÇİMDE BİR ŞEYLERİ KANITLAMA İSTEĞİ VAR"Toplam 250 kez A Milli Takım'da forma giyen ve kaptanlık yapan Hüseyin Koç, 14 kupa kaldırırken 3 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanı sıra defalarca da Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilen deneyimli sporcu, tecrübelerini de takıma aktaracak. Kendisi için yeni bir yıl olduğunun altını çizen Koç, "Yaşım ne olursa olsun, içimde bir şeyleri kanıtlama, başarma isteği var. O hırsımı hala kaybetmedim. Mütevazı insanlarız biz voleybolcular. Başka bir branşta Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilse bir sporcu, yanına yaklaşamazsınız ama biz doğalız. Çünkü biliyoruz ki pastamız çok küçük, voleybolu seven insanlar Türkiye'de çok az. Bunu biliyoruz ama bundan da vazgeçmiyoruz. Beni bir kişi seyrediyor belki ama 'Ona en iyi performansımı sunacağım' diyerek kendimi motive ediyorum. Bu sene kendi performansımı, takım arkadaşlarıma, tribündeki insanlara, aileme kanıtlamazsam geçmişteki kariyerim hiçbir şey ifade etmeyecek. Hedefim bu sene bu takımı olabildiğince yukarı çıkarmak" diye konuştu."SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRECEKSİNİZ"En büyük amaçlarının eğlenceli, keyif veren ve insanlara da voleybolu sevdiren bir takım izletmek olduğunu vurgulayan Hüseyin Koç, "Biz enerjisiyle, temposuyla, tribündeki iletişimiyle, voleybolu Bursalılara daha da sevdirmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un misyonu hem başarı, hem hizmet, hem sosyal sorumluluk, hem oyuncu yetiştirme, hem insanları voleybola teşvik etme. Bizim derdimiz bu, o yüzden güzel şeyler olacak. Mücadele eden, savaşan, kazanmayı isteyen, Bursa'yı özlemiş insanların Bursa'yı bir yere getirmeye çalıştığı bir takım göreceksiniz. Güzel şeyler bizleri bekliyor. Seyrettikçe anlayacaksınız, zor olduğunu da biliyoruz ama başaracağız. Voleybolda 5 büyüklerin arasına Bursa'yı da koyacağız. Misyonumuz Bursa'yı çok iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.Kulübün yeni transferlerinden Brezilyalı smaçör Alisson Melo ise "Bizim için güzel bir yıl olacak çünkü iyi bir takım kurduk. Her zaman çok sıkı çalışıyoruz. Burada çok mutluyuz, iyi bir takıma geldiğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu. Takımın bir diğer oyuncusu Brezilyalı pasör çaprazı Leonardo Henrique Pinheiro da, "İyi bir takımız, iyi arkadaşlarımız var. Her şey yolunda. Heyecanla sezonu bekliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Oyuncularla röportajlarDetaylar