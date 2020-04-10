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Bursa Büyükşehir, maske ihtiyacını üreterek karşılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'COVID 19' salgınının yayılmasını önlemek için belediye iştirakleri üretimlere başladı.

10.04.2020 04:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:52
Bursa Büyükşehir, maske ihtiyacını üreterek karşılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de ölümlere yol açan 'COVID 19' salgınının yayılmasını önlemek için belediye iştirakleri üretimlere başladı. BUSMEK belediyenin son dönemde en çok ihtiyaç duyduğu maske üretimini yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi
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